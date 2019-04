Neun Attentäter verübten Sri-Lanka-Anschläge

Die verheerenden Anschläge auf christliche Kirchen und Hotels in Sri Lanka sind nach Angaben des stellvertretenden Verteidigungsministers Ruwan Wijewardene durch neun Attentäter verübt worden.

Vergeltung für Christchurch-Attentat

Die Extremistenmiliz “Islamischer Staat” (IS) reklamierte die Angriffe am Dienstag für sich. Die Regierung in Colombo machte kurz zuvor zwei einheimische islamistische Organisationen für die Anschläge verantwortlich.