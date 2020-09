Zahl der aktiven Covid-Fälle in Vorarlberg steigt auf 115

Elf Neuinfektionen seit Vortag. Ansteckungsquelle bei zwei Personen unbekannt.

Die Landessanitätsdirektion informierte am Donnerstagnachmittag über den aktuellen Stand in Sachen Covid-19: Seit dem Vortag (Dienstag, 16 Uhr) sind in Vorarlberg elf Neuinfektionen zu verzeichnen.