„Zämmko“ beim Bezirksmusikfest 2022 in Lingenau

Nach coronabedingter Verschiebung findet das 53. Bregenzerwälder Bezirksmusikfest vom 7. bis 10. Juli 2022 in Lingenau statt.

Der Startschuss zur Werbung für das Bezirksmusikfest in Lingenau beim Musikfest in Alberschwende fand bereits vor drei Jahren statt. Mit den blau-weißen Fächern sorgten die Lingenauer in der Hitze von Alberschwende für einen bleibenden Eindruck. Allerdings konnte damals niemand ahnen, dass das Bezirksmusikfest in so weite Ferne rücken sollte. Jetzt nehmen die Veranstalter aber wieder einen neuen Anlauf. „Ein junges Team ist mit Herzblut dabei, ein besonderes Fest auf die Beine zu stellen. Es wird ein Fest für die ganze Region, wir sind um jede Mithilfe froh, gilt es doch rund 1.000 Dienste zu organisieren“, wirbt Obmann Engelbert Beck, der auch gleichzeitig die Funktion des Festobmanns übernommen hat, um Unterstützung. Weitere Mitglieder im Festausschuss sind Peter Nenning (Bau), Joachim Willam (Finanzen), Simon Moosbrugger (Marketing), David Ritter (Personal), Laura Nenning (Programm), Andreas Lässer (Sicherheit), Andreas Hiller (Umzug), Martin Vögel (Wettbewerb) und Christoph Schwärzler (Wirtschaft).

In dem Festzelt mit rund 3.000 Sitzplätzen werden bei dem viertägigen Fest die Topgruppe „Die Seer“ sowie mit PS:Reloaded, der Blaskapelle Gehörsturz, Brassclub, Innsbrucker Böhmische, Riedberg Partyband und Kurzfristig bekannte Gruppen auftreten. Laut Kapellmeister Wolfgang Österle wird beim Bezirksmusikfest in Lingenau auch ein Marschmusikwettbewerb durchgeführt. Bereits Mitte Mai finden in Schwarzenberg die Landeswertungsspiele statt. Jener Bregenzerwälder Musikverein, der als Sieger aus der Kombination der beiden Wettbewerbe hervorgeht, wird mit dem Leo-Weidinger-Preis ausgezeichnet. Die Lingenauer Musikanten haben als Ausrichter von Bezirksmusikfesten in der Vergangenheit bleibenden Eindruck hinterlassen. Zuletzt waren sie 2000 Gastgeber, nachdem Bezirksmusikfeste schon 1990, 1975 oder 1970 in Lingenau stattfanden. ME