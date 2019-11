„Zämmko“ beim Bezirksmusikfest 2020 im Wald

Das 53. Bregenzerwälder Bezirksmusikfest in Lingenau wirft seine Schatten voraus.

Lingenau. Unter dem Motto „Zämmko“ lädt der Musikverein Lingenau vom 9. bis 12. Juli 2020 in die Vorderwälder Gemeinde ein. Die Lingenauer Musikanten haben als Ausrichter von Bezirksmusikfesten in der Vergangenheit bleibenden Eindruck hinterlassen. Zuletzt waren sie 2000 Gastgeber, nachdem Bezirksmusikfeste schon 1990, 1975 oder 1970 in Lingenau stattfanden.