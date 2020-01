Yule triumphierte im Kitzbühel-Slalom vor Schwarz

Nur der Schweizer Daniel Yule ist beim Ski-Slalom-Klassiker von Kitzbühel schneller als Marco Schwarz gewesen.

Überraschungsmann Lucas Braathen, der mit Startnummer 34 nach dem ersten Lauf auf dem Ganslernhang in Führung gelegen war, wurde ex aequo mit seinem norwegischen Landsmann Henrik Kristoffersen Vierter (0,49). Der Halbzeit-Dritte Michael Matt rutschte im Finale auf Rang sechs zurück, Adrian Pertl wurde in seinem erst fünften Weltcuprennen mit Laufbestzeit im zweiten Durchgang Achter. Es war der erste Sieg für einen Schweizer Slalomläufer in Kitzbühel seit Dumeng Giovanoli 1968.