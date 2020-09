YouTuber-Paar filmt sogar bei der Geburt mit

Maren und Tobias Wolf haben die 38 Stunden dauernde Geburt ihres ersten Kindes auf Video festgehalten und auf Social Media veröffentlicht.

Video: 38 Stunden - so lange dauerte die Geburt

Diese Geburt hatte es in sich! Vor Kurzem war es endlich so weit: Der erste Nachwuchs von Maren (28) und Tobias Wolf erblickte das Licht der Welt! Seither ist Lyan River der ganze Stolz des YouTuber-Paares.

Doch bis sie ihren Sohn endlich in den Armen halten konnten, war es ein langer und beschwerlicher Weg: Fast drei Tage lang mussten die Wolfs vor der Geburt im Krankenhaus die Stellung halten und die Entbindung musste mehrfach auf verschiedene Wege eingeleitet werden, bis es am 26. August um 3.43 Uhr endlich so weit war. In einem ausführlichen Vlog nahm das Paar ihre Follower zu jedem Geburtsschritt mit – und zeigte dabei ganz schön intime Aufnahmen!