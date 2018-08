YouTube- und Instagram-Stars in Bregenz

Am Sonntag, den 26. August, ist es soweit: Die Influencer Video Con presented by spark7 gastiert beim Bregenzer Hafenfest und ermöglicht dir damit, deine Instagram- und Youtube-Stars hautnah zu erleben! Komm ab 11:00 Uhr zur Green Stage neben dem Hafengebäude – VOL.AT und das Wann&Wo sind ebenso vor Ort.

Am Sonntag kannst du deine Social-Media-Stars endlich persönlich kennenlernen. Freu dich auf eine geile Bühnenshow und die Autogrammstunden der Influncer. Zum Relaxen stehen außerdem chillige VOL.AT-Liegestühle zur Verfügung.

Ein Beitrag geteilt von Influencer Video Con 2018 (@influencer_video_con18) am Aug 21, 2018 um 12:12 PDT

Um 11:00 Uhr geht’s los

Ab 11:00 geht die Influencer Video Con los, ab 12:00 zeigen dir deine Idole auf der Bühne, wer sie sind und was sie können. Auch die Autogrammstunde solltest du auf keinen fall verpassen! Alle Kids und Teens sind bei freiem Eintritt herzlich eingeladen auf der Influencer Video Con presented by spark7 auf dem Hafenfest in Bregenz vorbeizukommen. Influencer, VOL.AT und Wann&Wo freuen sich auf deinen Besuch.