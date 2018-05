Youngsters erleben den SCR Altach

Zum Abschluss der diesjährigen Fußball-Bundesliga Saison lud der Cashpoint SCR Altach am vergangenen Sonntag seine jungen Fans zum beliebten Spieltagcamp.

Altach Seit mittlerweile zwei Jahren bietet der Vorarlberger Bundesligist im Rahmen seiner Fußballschule die beliebten Spieltag-Camps an. Auch zum letzten Spieltag der aktuellen Bundesligasaison am vergangenen Sonntag gegen Sturm Graz nutzten die jungen Kicker wieder die Gelegenheit zu einem besonderen Tag in der Cashpoint Arena.

Den Auftakt zum Camp machte auch am vergangenen Sonntag ein Rundgang durch die Cashpoint Arena. Die Nachwuchskicker bekamen so einen Blick hinter die Kulissen und auch in die Kabine der großen „Stars“. Auch eine erste Sitzprobe auf der neuen Südtribüne durfte nicht fehlen. Anschließend ging es zu einer 90-minütigen Trainingseinheit auf das Trainingsgelände der Cashpoint Arena. Didi Berchtold und Patrick Seeger gaben ihre Erfahrung weiter und die Youngsters waren mit vollem Einsatz dabei. Im Verlauf des Trainings stand dann auch noch SCRA Spieler Valentino Müller als Trainer an der Seitenlinie. Zur Stärkung ging es nach dem Training zum gemeinsamen Mittagessen, bevor es kurz vor Anpfiff des Bundesliga Spieles wieder zurück ins Schnabelholz ging. Als Höhepunkt des Nachmittags durften die jungen Fußballfans dann mit den Spielern der beiden Teams in die mit über 5.000 Fans besetzte Cashpoint Arena einlaufen. Auf der Tribüne verfolgten die Kids dann das Spiel und sahen ein tolles Spiel des SCRA, in welchem es am Ende sogar zu einem Punktgewinn gegen den Vizemeister aus Graz reichte. Am nächsten Tag hatten die jungen Kicker in der Schule sicher einiges über den besonderen Tag beim Cashpoint SCR Altach zu erzählen. MIMA