Yoga is for everbody

Buchtipp der Woche: "Yoga is for everybody" von Mira Flatt

Yoga ist viel mehr als Bewegung - es öffnet uns die Tür für Antworten auf wichtige Lebensfragen. Mit einem yogischen Mindset können wir für weniger Stress, ein liebevolleres Miteinander und eine bessere Welt sorgen. Wie dies gelingen kann, zeigt Mira Flatt mit diesem ganz anderen Yogabuch. Sie hat eine besondere Yogaroutine für morgens und abends entwickelt, mit der jeder von uns, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener, zu mehr Selbstbestimmtheit und Gesundheit finden kann. In fünf Porträts stellen fünf inspirierende Menschen ihre persönliche Yogaroutine vor, die nichts mit Bewegung zu tun hat. Sie helfen uns dabei, zu mehr Achtsamkeit im Alltag und damit zu unserem eigenen Weg zu finden.