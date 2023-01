Buchtipp der Woche: "Yoga! Die besten Übungen" von Anna Trökes

Yoga-Vielfalt von Fitness bis Meditation�Yoga liegt im Trend! Ob Sie mit Yoga einfach rundum fit werden oder gezielt Ihre Gelenke mobilisieren wollen, ob Sie die entspannende Wirkung von Yogaübungen suchen oder Ihrer Seele etwas Gutes tun wollen, Ihre Hormone in Balance und Ihren Körper entgiften möchten, in diesem Buch finden Sie die passenden Übungen, egal ob Sie Einsteiger sind oder Fortgeschrittene. Über 175 Übungen für Kraft und Beweglichkeit, für Gesundheit und Wohlbefinden, dazu in knappen Einführungen das Wichtigste zum Yoga, seine Wirkungsweise und Anwendungsgebiete, zum Warm-up vor dem Üben sowie Wissenswertes über das richtige Training runden dieses umfangreiche Werk ab.