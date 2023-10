xyz_: Führung neu definiert – die Konferenz, die alles verändert!

Am gestrigen Tag fand bei Russmedia in Schwarzach die xyz_ Konferenz, powered by ländlejob.at, statt. Diese innovative Veranstaltung richtete sich an Führungskräfte aller Ebenen und bot eine einzigartige Plattform für den Austausch zwischen Start-up-Pionier(inn)en und hochrangigen CEOs etablierter Global Player. Unter dem Motto "Führung ist mehr als die coolste Kaffeetasse im Büro" wurde ein neues Konferenzformat geschaffen, das die besten Köpfe aus den Bereichen Führung und HR unterschiedlicher Branchen vereinte.

Die Hypothese, dass sich durch diese Verschmelzung ein reicher Wissensaustausch und erstklassiges Networking ergeben würde, wurde eindrucksvoll bestätigt. Die xyz_ Community erlebte einen Tag voller inspirierender Workshops, Panels und Keynotes, die allesamt einem brennenden Thema gewidmet waren: Mitarbeiter gewinnen, halten und begeistern.

Kaffee, Kipfile und Networking

Nach dem Frühstück und der ersten Networking-Gelegenheit eröffnete der Host Georg Burtscher, Geschäftsführer Russmedia, die Konferenz und erklärte, was genau hinter der Bezeichnung xyz_ steckt. Nämlich die Abkürzungen der Generationen, mit denen die aktuellen Führungskräfte konfrontiert sind. Anschließend gab Alfred Felder, CEO von Zumtobel, einen beeindruckenden Einblick und sprach über die besonderen Herausforderungen der Führung in einem familiengeführten Unternehmen sowie über die Dynamik im Umgang mit einer vielfältigen Generationenstruktur.

Im Anschluss entführte Helena Schneider, Dozentin an der Internationalen Hochschule für Management, die xyz_ Community in ihrem Talk „A Finnish Mind“ nach Finnland. Sie erzählte unter anderem in welchen Bereichen Finnland als Vorbild dient – denn hier wohnen laut Studie die glücklichsten Menschen. Von Finnland ging es in die Welt der künstlichen Intelligenz: Daniel Erbert, Head of Innovation & Automation EY, stellte die brennende Frage: AI Takeover – muss ich noch führen?

Vor der Mittagspause ging es noch in einen von drei interaktiven Workshops: Dr. Christian Uhl, CEO und Mitgründer von "Mit Psychologie zum Erfolg", präsentierte einen innovativen Workshop unter dem Titel "Führen ohne ein A*loch zu sein". Hier wurde den Führungskräften aufgezeigt, wie eine gesunde Leistungskultur in Unternehmen etabliert werden kann, ohne dabei den respektvollen Umgang miteinander zu vernachlässigen. Bernhard Hirt nahm die Teilnehmer(innen) mit auf eine Reise der Selbstreflexion. In seinem Workshop "Führungs-Failures: Auf dem Weg zur Spitze stolpern wir alle!" zeigte er auf, wie erfahrene Führungskräfte durch eine kritische Auseinandersetzung mit ihrem eigenen Führungsverhalten wertvolle Impulse für ihre persönliche Weiterentwicklung gewinnen können. Claudia Nessler, Head of ländlejob.at, und Klaudia Aldjic, Projektmanagerin Employer Branding ländlejob.at, luden in ihrem “LinkedIn Leadership Lab“ die Teilnehmer(innen) ein, die Macht der Sichtbarkeit zu entdecken.

Die Workshops erwiesen sich als wahre Schatztruhe an Erkenntnissen und Werkzeugen für die Teilnehmer(innen). Denn jeder Workshop lieferte konkrete Ansätze und inspirierende Strategien für die Herausforderungen des Führungsalltags, welche beim leckeren Mittagessen besprochen werden.

Von Wertschätzung bis What’s Next

Nach der Stärkung ging es weiter: Anke Helle und Mateja Mögel, beide Chefredakteurinnen der Zeitschrift "Freundin", teilen ihre Erfahrungen über die Wichtigkeit von wertschätzender Führung, welche besonders in schwierigen Zeiten umso wichtiger ist. Die beiden Chefredakteurinnen setzen auf transparente Kommunikation, flexible Arbeitsmodelle und kleine Überraschungen wie handgeschriebene Weihnachtskarten für alle Mitarbeitende. Nach dieser inspirierenden Ausführung ging es wieder in die Workshops.

Wie man die nächste Generation führt und welche Herausforderungen dabei zu meistern sind, zeigten Ibrahim Halil Altundal, Leiter Lehrlingsausbildung Maschinenbau bei Hydro Extrusion Nenzing GmbH, und Richard Dür, Ausbildungsleiter illwerke vkw, auf. Bevor es zum abschließenden Networking ging, diskutierten Jamine Ponudic, HR Managerin Fusonic, Ralf Pfefferkorn, CEO Sodex Innovations GmbH, und Claudia Nessler im von Georg Burtscher geführten Panel über die große Frage: What’s next? Die größten Herausforderungen in der Führung in den nächsten Jahren.