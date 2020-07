XXXLutz-Gruppe übernimmt mit Investor französische Conforama

Die Einkaufstour des heimischen Möbelhändlers XXXLutz geht weiter. Nach Zukäufen in Deutschland und der Schweiz übernimmt die XXXLutz-Gruppe gemeinsam mit dem US-Finanzinvestor CD&R den Möbel- und Elektronikhandelskonzern Conforama in Frankreich. Bisher gehörte Conforama zum angeschlagenen Handelskonzern Steinhoff.

Die Übernahme stehe noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der französischen Wettbewerbsbehörde, teilte XXXLutz am Mittwoch mit. Conforama Frankreich ist mit einem Umsatz von über 2 Mrd. Euro und 162 Einrichtungshäusern die Nummer 2 am französischen Einrichtungsmarkt. Die anderen Conforama-Töchter, unter anderem in der Schweiz, werden nicht übernommen.