XXL-Brüste: Yvonne Bar findet keinen Freund

Die deutsche Influencerin hat rund 30.000 Euro in ihre Oberweite investiert, doch jetzt hat sie Angst, dass sie genau deswegen keinen Freund findet.

Yvonne Bar wurde als Jugendliche gemobbt und wollte darum eine Figur mit Kurven an den richtigen Stellen - wie Kim Kardashian. In der Schule wurde sie als "Stock mit Brustwarzen" bezeichnet. Rund 30.000 Euro gab die ehemalige Investment-Banking-Assistentin für Schönheitsoperationen aus, um sich ihren Traum zu erfüllen. Jetzt fühlt die 26-Jährige sich in ihrem Körper wohl. Früher hatte sie Körbchengröße AA - jetzt ist es H.