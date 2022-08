"XRebellion": Klimaprotest wegen Klimakrise abgesagt

Klimaaktivistin Marina Hagen-Canaval appelliert an Medien und Politik, dem Kampf gegen den existenzbedrohenden Klimawandel höchste Priorität einzuräumen.

Eigentlich hätten rund 30 Aktivisten und Aktivisten aus ganz Österreich ganz im Sinne ihrer Bewegung "Extinction Rebellion", oder kurz "XRebellion", am Samstag mit einer Protestaktion auf ihre Sache aufmerksam gemacht. Aufgrund des Unwetters, das Vorarlberg am Freitag ins Chaos stürzte, entschieden sich Marina Hagen-Canaval und ihre Mitstreiter aber dafür, die ohnehin im Dauereinsatz stehenden Einsatzkräfte nicht noch mehr zu belasten.

Klimaaktivistin Hagen-Canaval: "Uns bleibt keine Zeit mehr, wir müssen jetzt handeln!"

Im ausführlichen Interview mit VOL.AT spricht die Lustenauerin über die Forderungen, die Extinction Rebellion auf den Plan gerufen hat. "Es geht um unser aller Existenz. Und wir müssen aufhören, an fossilen Megaprojekten wie der S18 oder dem Bau der Feldkircher Tunnelspinne festzuhalten", zeigt sich die junge Klimaaktivistin auch für Vorarlberg besorgt. Denn in ein paar Jahren würde unsere Mobilität so oder so auf ein Minimum reduziert werden, um den massiven CO₂-Ausstoß drastisch zu minimieren.