XL - 222 Männer im Klangrausch

Gemeinschaftskonzert von vier renommierten Männerchören im Festspielhaus Bregenz.

Ausgangspunkt war das Harmoniefestival 2017 in Lindenholzhausen (Deutschland). Dort hat der Männerchor Götzis mit anderen Männerchören gemeinsam gesungen. Das war ein derartig erhebendes Gefühl, dass sich die Chorleiter vierer großer Männerchöre zu diesem Projekt zusammengeschlossen haben. „Der Spaß am gemeinsamen Singen so vieler Männer, der Klang und auch die Präzision eines solch gewaltigen Klangapparates waren überwältigend, so dass die Idee einer Fortsetzung auf noch höherem Niveau entstand“, so Chorleiter Paul Burtscher.