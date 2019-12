X-Mas Rock 2019 im s`Sannwald

Die Christbaumkugeln wurden am 21.12.2019 im s`Sannwald gehörig zum Schwingen gebracht!!

Am 21.12.2019 lud das Hörbranzer s´Sannwaldteam um Martin Matt zur rockigen Weihnachtseinstimmung. Jürgen „Keule“ Keulinger und Rheinstone sorgten mit ihren Auftritten vor vollem Haus das Lametta, Kugeln und Wunderkerzen zu vibrieren begannen. Auch im s´Sannwald hielt es niemand auf den Plätzen und es wurde im ganzen Lokal mitgetanzt und mitgesungen. Für viele der zahlreichen Besucher der ideale Ausgleich und Abschluss für die vergangen hektischen Tage sowie Start in die ruhigere Adventszeit. Das s´Sannwaldteam sorgte wie gewohnt das der durch das Tanzen verursachte Flüssigkeitsverlust wieder ausgeglichen und auch die verbrauchte Energie mit leckeren Snacks wieder aufgefüllt werden konnte. Bis spät wurde gemeinsam mit Freunden und Bekannten gefeiert und zu den Hits getanzt. Viele konnten sich an dem Abend auf die besinnliche und beschauliche Vorweihnachtszeit einstimmen und sich auf die Zeit mit ihren Lieben freuen. Ein gebührender Musikabschluss in den 4. Adventssonntag den sich unter anderem Bürgermeister Karl Hehle, Michael „Micha“ von Lakeside Motorcycles, Hubert Schreilechner (Bauhof/Feuerwehr Hörbranz), Christian Loitz (Kampfsport Schule Lochau KKS), Wolfgang Deisenberger (Abwasserverband Leiblachtal) und viele mehr nicht entgehen liessen.