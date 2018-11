Wurde der US-Missionar doch nicht getötet?

John Allen Chau wollte die Ureinwohner auf der unberührten Insel "North Sentinel" missionieren, doch kehrte nie zurück. Bisher ging man davon aus, dass der Tourist wäre von den Ureinwohnern getötet worden. Nun kommen jedoch Zweifel an dieser Geschichte auf.

Als John auf der Insel ankam rief er: “Mein Name ist John. Ich liebe euch und Jesus liebt euch.” Daraufhin sollen ihn die Ureinwohner mit Pfeilen beschossen und tödlich verletzt haben. Eine Leiche wurde jedoch noch nicht geborgen, da Einsatzkräfte nicht auf die Insel können, ohne selbst angegriffen werden. Freunde und auch die Mutter des Missionars bezweifeln jetzt, dass der Missionar wirklich umgekommen ist. John Middleton Ramsey, ebenfalls Missionar, gibt sich laut Medienberichten optimistisch dass sein Freund John noch am Leben sei. Auch die Mutter des Abenteurers glaubt weiterhin daran, dass ihr Sohn noch lebe. Es habe schließlich niemand genau gesehen, dass der 27-Jährige getötet wurde.

Experten gehen weiter von Chaus Tod aus

Experten jedoch glauben weiterhin an das Ableben Chaus. Sie gehen davon aus, dass der Missionar auf der Insel begraben wurde. Forscher glauben, dass die Sentilenesen vor etwa 50 000 Jahren von Afrika auf die Insel ausgewandert sind. Diese gehört zu Indien, liegt aber näher an Myanmar als zum indischen Festland. Die Einwohner leben offenbar seit Jahrtausenden abgeschieden vom Rest der Welt auf der dichtbewaldeten Insel. Sie jagen mit Speeren, Pfeilen und Bogen und sammeln essbare Pflanzen und Früchte. Viel mehr ist nicht bekannt, weil das Urvolk jeden angreift, der in seine Nähe kommt.