Wurde das Infektionsteam personell geschwächt?

Das Land hat auf einen Schlag sechs Mitarbeiter, darunter zwei Ärzte, mit sofortiger Wirkung vom Dienst freigestellt.

Bei diesen sechs Mitarbeitern handelt es sich um zwei Ärzte und vier großteils langjährige Mitarbeiter aus der Vorarlberger Landesverwaltung, von denen zumindest eine Person im Land auch Führungsverantwortung hat. Auslöser für den eher ungewöhnlichen Schritt des Landes in Pandemie-Zeiten, wo nicht gerade ein Überangebot an qualifiziertem medizinischem Personal für Tests und Diagnosen besteht, dürften aus dem Ruder gelaufene verbale Auseinandersetzungen in der Teststation in Dornbirn gewesen sein.