Wunschtraum Profifußball in Amerika

Der 22-jährige Altach Amateure Spieler Luka Dursun hofft auf einen Profivertrag in Amerika.

Zwei Jahre kickte Luka Dursun mit Hohenems in der Westliga. In dieser Saison schnürte der 22-jährige Bosnier für Altach Amateure die Schuhe und stand in 20 von 26 Meisterschaftsspielen in der Startaufstellung der Rheindörfler. Vor dem Heimspiel gegen Saalfelden packte der linke Abwehrspieler seine Koffer und weilt seit wenigen Tagen in Amerika um seinem Ziel Profifußball einen großen Schritt näher zu kommen. „Mein großes Ziel ist ein Vertrag im Profizirkus und als zweite Option bleibt die Verbindung Schule und Spitzensport in einem anderen Kontinent. Dafür werde ich alles geben und unterordnen“, sagt Luka Dursun.