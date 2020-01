Wunschtrainer ist von der Qualität der Mannschaft überzeugt

Der Nachfolger für Mario Ledetzky wurde von FC Schruns nun bestätigt

Nur wenige Tage nach der Trennung mit Mario Ledetzky präsentierte der Vorarlbergligaklub Intersport FC Schruns mit Wunschkandidat Zeljko Milosevic (54) schon seinen Nachfolger. „Ich bin von der Qualität meiner neuen Mannschaft überzeugt. Das Kollektiv ist stark genug um in der Vorarlbergliga möglichst weit vorne zu spielen, der Aufstieg ist kein Thema. Der Einbau von talentierten jungen Eigenbauspielern steht im Vordergrund“, sagt Zeljko Milosevic. Der Vertrag läuft vorerst über eineinhalb Jahre. Zuletzt führte Milosevic Frastanz in die Landesliga und arbeitete in Schlins, Nenzing und vor allem in Röthis erfolgreich über viele Jahre hinweg.