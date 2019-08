Wunderwandelwelt und Eugen Onegin: Live vom 2. Pressetag der Festspiele

Die Bregenzer Festspiele überzeugen in dieser Saison nicht nur mit Rigoletto auf dem See: Beim zweiten Pressetag stehen die Musiktheater-Ereignisse in Bregenz im Mittelpunkt. VOL.AT berichtet live ab 14:15.

Die Festpiele in Bregenz warten auch diese Jahr wieder mit einem spannenden und imposanten Programm auf: In der letzten Woche der Festspielsaison 2019 stehen unter anderem zwei Musiktheater-Ereignisse auf dem Spielplan. Im Kornmarkt-Theater präsentiert das Opernstudio "Eugen Onegin" in der Regie von Jan Eßinger und auf der Werkstattbühne gelangt François Sarhans "Wunderwandelwelt"t zur Uraufführung.

Im Rahmen des zweiten Pressetages am Donnerstag laden die Festpiele zu einer Pressekonferenz. Erwartet werden neben Regisseuren und der Festspielintendantin auch Künstler des Musiktheater-Stücks Eugen Onegin.