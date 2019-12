Wunder von Salzburg bleibt leider aus

Der FC Salzburg unterliegt gegen Titelverteidiger FC Liverpool mit 0:2.

Die Marsch-Elf war in den ersten 45 Minuten mehr als ebenbürtig, mit einem torlosen Remis ging es in die Halbzeitpause. Nach Wiederbeginn waren zwölf Minuten absolviert, da brachte ausgerechnet Ex-Bulle Keita nach Vorlage vom ebenfalls ehemalig in Salzburg engagierten Mané die Gäste aus England in Front.