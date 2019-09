Wütender Mob steckt Häuser in Brand - mehrere Tote

Ausschreitungen zwischen Studenten und Militär forderten in Indonesien inzwischen 26 Tote. Auslöser waren Gerüchte, dass ein Lehrer einen indigenen Schüler beleidigt habe.

Die Zahl der Todesopfer von Ausschreitungen in der indonesischen Provinz Papua ist auf 26 gestiegen. Ein Polizeisprecher berichtete am Dienstag, dass sechs weitere Leichen in und bei abgebrannten Gebäuden gefunden worden seien. Ein wütender Mob hatte am Montag in der Stadt Wamena Regierungsgebäude, Geschäfte, Wohnhäuser, Autos und Motorräder in Brand gesteckt. Auslöser waren Gerüchte, dass ein Lehrer einen indigenen Schüler beleidigt habe.