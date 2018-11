Würth beim Wirtschaftsforum: "Würde SPD und Grüne wählen"

Unternehmer Reinhold Würth war am Donnerstag zu Gast beim Wirtschaftsforum und überraschte mit einigen seiner Aussagen.

In seinem Vortrag sagte Würth, “wenn ich heute für Europa wählen könnte, kämen nur die Grünen oder die SPD in Frage”. Im VOL.AT-Interview gab er dann an, dass die anderen Parteien für ihn zu zögerlich agieren oder teilweise auch eher zurückschrauben.