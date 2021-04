Wucher Heliport in Ludesch soll ausgebaut werden

Geplant sind eine Zwischenhalle und ein zusätzlicher Hangar. Das Investitionsvolumen liegt bei rund 2,5 Millionen Euro.

Das Luftfahrtunternehmen Wucher Helicopter beabsichtigt eine bauliche Erweiterung des Firmenstammsitzes beziehungsweise des Heliports in Ludesch. Der Grund für den Platzbedarf liegt aber nicht in einer Vergrößerung der aus 13 Maschinen bestehenden eigenen Hubschrauberflotte. Es geht dabei vielmehr um den Ausbau des Wartungsgeschäftes von Hubschraubern anderer Betreiber. Wie Gerhard Huber, Geschäftsführer der für die Investition zuständigen Wucher Immobilien GmbH & Co KG, auf wpa-Anfrage erklärte, sei dieser Geschäftsbereich getrennt vom eigentlichen Wucher-Flugbetrieb zu sehen.

Denn Wucher Helicopter habe sich in den vergangenen Jahren zunehmend einen Namen in den Bereichen Wartung, Instandhaltung sowie Service und Lackierung von Hubschraubern gemacht. Diese Dienstleistung werde vermehrt von anderen Flottenbetreibern in Anspruch genommen. Aktuell befänden sich sechs Hubschrauber von verschiedenen Kunden zur Wartung in Ludesch. "Aus diesem Grund wird sich auch die Anzahl der Flugbewegungen durch den Ausbau kaum verändern", sagt Huber. Denn die zu wartenden Maschinen würden innerhalb mehrerer Wochen nur einen An- und Abflug benötigen. Mitunter würden die Hubschrauber auch über den Landweg angeliefert werden. Das Einzugsgebiet erstrecke sich von Augsburg über Salzburg bis in die Schweiz.