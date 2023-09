Sensationelle Auswärtssiege für FC BW Linz und Hartberg

Zwei Samstag-Spiele in der österreichischen Bundesliga.

Der Ticker vom Spiel Wolfsberg vs Hartberg

RZ WAC – TSV Hartberg Samstag, 02. September 2023, 17:00 Uhr, Lavanttal-Arena, Schiedsrichter: Daniel Pfister

Der RZ WAC gewann vergangene Saison in der Bundesliga zwei der vier Spiele gegen den TSV Hartberg – zuvor gewann der WAC nur 2019/20 ebenfalls zwei Duelle, Hartberg nie mehr als eines pro Saison. Erst einmal konnte ein Team zwei Duelle in Folge gewinnen – der RZ WAC im Grunddurchgang der Saison 2019/20.

Der TSV Hartberg ist erstmals nach den ersten zwei Auswärtsspielen einer Saison der Bundesliga ungeschlagen (1S 1U). Hartberg holte im Jahr 2023 unter Markus Schopp vier BL-Auswärtssiege (in 10 Auswärtsspielen) und damit doppelt so viele wie in den 15 BL-Auswärtsspielen im Jahr 2022 unter Kurt Russ und Klaus Schmidt.

RZ WAC gab in dieser Saison der Bundesliga nach Führungen fünf Punkte ab – so viele wie kein anderes Team. Der TSV Hartberg gab vier Punkte ab (wie die WSG und Klagenfurt) – der zweithöchste Wert. Der WAC punktete aber auch in zwei Spielen nach Rückstand (2U) – sonst nur der LASK auch so oft.

WAC-Spieler Dominik Baumgartner lieferte beim 1:2 gegen den FC Salzburg seinen vierten Assist in der Bundesliga ab, mehr als ein Assist in einem Kalenderjahr gelang ihm noch nie (2018; 2021, 2022, 2023). Seine erste BL-Torvorbereitung hatte er im Dezember 2018 gegen den TSV Hartberg – damals noch für den FC Wacker Innsbruck.

WAC-Trainer Manfred Schmid ist gegen den TSV Hartberg in der Bundesliga ungeschlagen (4S 1U), davon zweimal mit dem RZ WAC (1S 1U) und dreimal mit dem FK Austria Wien. Vier BL-Siege holte Schmid als Cheftrainer sonst nur noch gegen die SV Ried.

Der Ticker vom Spiel Tirol vs Linz

WSG Tirol – FC Blau Weiß Linz Samstag, 02. September 2023, 17:00 Uhr, Tivoli Stadion Tirol, Schiedsrichter: Alan Kijas

Die WSG Tirol und der FC Blau Weiß Linz standen sich in der 2. Liga 10-mal gegenüber, die WSG blieb dabei ungeschlagen und gewann vier dieser 10 Spiele. Die WSG gewann dabei die letzten zwei Heimspiele, davor gab es drei Remis.

Die WSG Tirol verlor in der Bundesliga sechs der acht Duelle gegen Aufsteiger, gewann aber 2022/23 gegen den SC Austria Lustenau zwei der letzten drei Duelle. In keinem der acht Duelle gegen BL-Aufsteiger blieb die WSG ohne Gegentor (17 Gegentore), in sieben der acht kassierten die Tiroler sogar mehr als ein Gegentor.

In den letzten fünf Heimspielen des Tabellenelften gegen den Tabellenletzten in der Bundesliga blieb das Schlusslicht ungeschlagen und gewann viermal (alle Duelle in der Vorsaison). Der 11. fiel dabei durch die vier Niederlagen immer ans Tabellenende zurück.

Der FC Blau Weiß Linz erzielte vier seiner fünf Tore in der Bundesliga nach der Halbzeitpause. Die WSG Tirol erzielte in dieser BL-Saison nur eines ihrer drei Tore nach der Pause – der niedrigste Anteil.