WSG Tirol kann gegen Schlusslicht Ried Ligaerhalt fixieren

Qualifikationsgruppe, 7. Spieltag

Der Ticker vom Spiel WSG Tirol vs SV Ried

WSG Tirol – SV Ried Freitag 19.30 Uhr, SR Markus Hameter

Die WSG Tirol gewann vier der letzten fünf Pflichtspielduelle gegen die SV Ried und blieb in diesen fünf Duellen – alle in der Bundesliga – ungeschlagen. Von den ersten 18 Pflichtspielduellen gewannen die Tiroler zusammen ebenfalls vier und verloren 12.

Die WSG Tirol gewann in der Bundesliga fünf der neun Spiele gegen die SV Ried (56%) – gegen kein anderes BL-Team haben die Tiroler einen so hohen Sieganteil. Die WSG gewann vor dem 1:1 im Gruppenphasen-Hinspiel vier BL-Spiele in Folge gegen Ried – erstmals gegen einen Klub in der Bundesliga.

Die WSG Tirol gewann in der Bundesliga die letzten drei der vier Heimspiele gegen die SV Ried und erzielte bei jedem dieser drei Siege mehr als ein Tor. Gegen kein anderes Team gewannen die Tiroler 75% ihrer BL-Heimspiele.

Die SV Ried gewann in dieser Saison der Bundesliga nur vier der ersten 28 Spiele – erstmals so wenige zum Vergleichszeitpunkt. Die letzten Teams mit vier oder weniger Siegen nach 28 BL-Spielen waren der RZ Pellets WAC (4) und der SKN St. Pölten (2) in der Saison 2017/18 – am Ende hielten jedoch beide Teams die Klasse.