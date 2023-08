WSG Tirol gegen Favorit LASK Linz nur Außenseiter

Der Ticker vom Spiel WSG Tirol vs Lask Linz

Die WSG Tirol verlor in der Bundesliga nur das erste und das bislang letzte der sieben Heimspiele gegen den LASK (3S 2U) und blieb nur im ersten Heimspiel gegen die Linzer Athletiker torlos (0:2). Drei der sieben Heimspiele wurden gewonnen – nur gegen den RZ Pellets WAC holte die WSG Tirol mehr BL-Heimsiege (4).

Die WSG Tirol lag in der Bundesliga zuletzt nach dem 14. Spieltag 2021/22 auf dem letzten Tabellenrang, gewann dann in der 15. Runde mit 5:1 gegen den RZ Pellets WAC. In BL-Heimspielen als Tabellenletzter sind die Tiroler überhaupt ungeschlagen (3S 3U).

Der LASK ging in den letzten 12 Spielen der Bundesliga nach 1:0-Führung nicht als Verlierer vom Platz (9S 3U). Die letzte Niederlage nach 1:0-Führung kassierten die Linzer Athletiker am 17. September 2022 beim 1:4 gegen die WSG Tirol. Die WSG Tirol kassierte beim 0:1 gegen den SCR Altach das Gegentor in der 97. Minute – erstmals so spät in einem Spiel der Bundesliga. Die Tiroler kassierten drei ihrer sieben Gegentore in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte – so viele wie die anderen 11 Teams in dieser BL-Saison zusammen.