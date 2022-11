WSG Tirol empfängt A.Wien, Rapid Wien gegen LASK Linz

Mit zwei Partien wird der Spieltag in der Ö-Bundesliga abgeschlossen.

Das Match im Ticker: WSG Tirol vs Austria Wien

WSG Tirol – FK Austria Wien Sonntag, 06.11.2022, 14:30 Uhr, Tivoli Stadion Tirol, Schiedsrichter: Dieter Muckenhammer

Der FK Austria Wien ist in der Bundesliga seit sieben Spielen gegen die WSG Tirol ungeschlagen (4S 3U) – von den aktuellen Bundesligisten nur gegen den SK Rapid Wien (8) länger.

Der FK Austria Wien traf in allen neun Spielen in der Bundesliga gegen die WSG Tirol – insgesamt 14-mal. In den ersten neun BL-Duellen zu treffen gelang dem FK Austria Wien zuletzt gegen Schwarz-Weiss Bregenz (in den ersten 15).

Die WSG Tirol gewann drei Spiele in Folge – eingestellter Klubrekord in der Bundesliga, zuvor gelang das den Tirolern nur im April 2022. Drei Siege in Serie sind zudem ebenso viele wie in den ersten 11 Spielen dieser BL-Saison zusammen.

Die WSG Tirol hält nach 14 Spielen bei 20 Punkten – das sind sieben Punkte mehr als in der Vorsaison zum Vergleichszeitpunkt. Mehr waren es bei der WSG Tirol in der Bundesliga nur 2020/21 (damals 23).

Der FK Austria Wien gewann in dieser Saison der Bundesliga zweimal nach 0:1-Rückstand und damit häufiger als in der kompletten Vorsaison (1-mal). Die WSG Tirol gewann in dieser BL-Saison sogar viermal nach 0-1-Rückstand – so häufig wie kein anderes Team und häufiger als in den ersten drei BL-Saisonen zusammen (3-mal).

Das Match im Ticker: Rapid Wien vs LASK Linz

SK Rapid Wien – LASK Linz Sonntag, 06.11.2022, 17:00 Uhr, Allianz Stadion, Schiedsrichter: Alan Kijas

Der SK Rapid Wien gewann in der Bundesliga die vergangenen vier Heimspiele gegen den LASK und erzielte dabei immer drei Tore pro Spiel. So viele BL-Heimsiege in Folge gegen den LASK feierte der SK Rapid Wien zuletzt von Oktober 1997 bis Oktober 1999 (damals 5 am Stück). Mehr als fünf BL-Heimsiege am Stück gelangen den Hütteldorfern gegen die Linzer Athletiker nur von 1975 bis 1978 (damals 6).

Der SK Rapid Wien traf gegen den LASK in der Bundesliga 11 Spiele in Folge (23-mal insgesamt) – wie zuletzt von 1987 bis 1995 (damals 12 Spiele).

Der LASK gewann zwei der drei Spiele in der Rückrunde – nur die WSG alle drei. In den letzten fünf Spielen der Hinrunde des diesjährigen Grunddurchgangs der Bundesliga war der LASK noch sieglos geblieben (3U 2N). Weiters blieb der LASK in den ersten sechs BL-Auswärtsspielen dieser Saison ungeschlagen (3S 3U) – wie zuvor nur in der Saison 2019/20 (6S).

Der LASK ging in dieser Saison der Bundeliga in 13 der ersten 14 Spiele mit 1:0 in Führung – so häufig wie kein anderes Team und genauso häufig wie in der gesamten Vorsaison in 33 BL-Spielen. Der SK Rapid ging nur in der Hälfte der ersten 14 BL-Spiele dieser Saison mit 1:0 in Führung.