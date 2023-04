WSG Tirol empfängt im Abstiegskampf Wolfsberg

Mit dem Spiel am Innsbrucker Tivoli wird der Spieltag in der Bundesliga eingeläutet.

Der Ticker vom Spiel WSG Tirol vs Wolfsberger AC

Der RZ WAC ist erstmals im Jahr 2023 in der Bundesliga zwei Spiele in Folge ungeschlagen. In diesen zwei Spielen blieben die Kärntner ohne Gegentor – so häufig wie in den ersten 21 Spielen dieser BL-Saison. Manfred Schmid kassierte in seinen ersten drei BL-Spielen als WAC-Trainer nur ein Gegentor – das gelang zuvor nur Heimo Pfeifenberger.