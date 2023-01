Wrann-Sisters im Klubhaus: Freestyle Fußball & TikTok

Die Schwestern Hannah und Laura Wrann aus Thüringen sorgen auf Social Media und am Samstag im Klubhaus für Furore (19.30 Uhr, VOL.AT).

Zwei wahre Energiebündel nehmen in der aktuellen Ausgabe der Vorarlberger Tonight Show auf der berühmt, berüchtigten Couch Platz. Hannah und Laura Wrann sorgen auf Social Media für jede Menge Traffic. Dem TikTok-Account von Hannah folgen 112.500 Menschen, ihre Beiträge können mit 6,5 Millionen Likes aufwarten.

Sportlich zur Sache geht es bei Laura, denn wenn sie ihre Fähigkeiten mit dem runden Leder zur Schau stellt, bleibt so manchem Fußballprofi die Spucke weg. Die Freestyle Fußballerin und das TikTok-Kreativtalent sprechen mit Host Jogi über ihren Alltag, woher die Ideen für ihren Content stammen und wie viel Zeit sie an ihren Smartphones verbringen.

Selbstverständlich dürfen die beiden Powerfrauen auch bei Lisa an der Fohrenburger Bar die Fragen der User beantworten und lüften das ein oder andere Geheimnis ihres Erfolgs. The DeadBeatz zeigen wieder, wie man ordentlich in die Saiten haut und das Drumkit zum Erbeben bringt. Lyrische Erdbeben liefert Johannes von und zu Gutenberg, seine neueste Lesung aus dem "Buch der Gelöschten" VOL.AT-Forenkommentare sie dieses Mal besonders ans Herz gelegt.