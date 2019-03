Wortführer und Dauerredner in Vorarlberger Landtag

Bregenz - Der Landtag ist die Bühne der Politik. Neos-Fraktionschefin Sabine Scheffknecht nutzte sie im Vorjahr am Häufigsten.

Gesetze entstehen nicht im Landtagssaal, sondern in den Fachabteilungen der Verwaltung, von der Regierung genehmigt und im Landtag abgenickt. Inhaltliche parlamentarische Arbeit geschieht vor allem in den Ausschüssen, doch die finden hinter verschlossenen Türen statt. Die Öffentlichkeit kann sich von den Ausschussdiskussionen kein ungefärbtes Bild machen. Hierbei spielt der Landtag eine essenzielle Rolle: Er ist die Bühne der Politik. Neos-Fraktionschefin Sabine Scheffknecht nutzte sie im Vorjahr am Häufigsten, wie eine Auswertung der Redevideos auf der Webseite des Landtags zeigt.