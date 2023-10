World Travel Award: Das ist das beste All-inclusive-Resort in Europa

Das beste All-inclusive-Resort Europas liegt an einem traumhaften Platz und wurde erneut von den World Travel Awards ausgezeichnet.

Exzellente All-inclusive-Hotels finden sich nicht ausschließlich in Spanien oder der Türkei; auch Portugal beherbergt preisgekrönte Resorts. Dies unterstreichen die Ergebnisse der World Travel Awards, die jährlich hervorragende Leistungen in der Tourismusbranche honorieren. Dabei wurde das Pestana Porto Santo Beach Resort & Spa erneut als bestes All-inclusive-Resort in Europa ausgezeichnet.

Das herausragendste All-inclusive-Resort Europas

Gelegen auf der portugiesischen Insel Porto Santo, Teil der Inselgruppe Madeira im Atlantik, präsentiert sich das prämierte Resort als echter Geheimtipp. Es lockt besonders Reisende an, die ein entspanntes Badeziel in Südeuropa suchen, welches mit mildem und sonnigem Klima überzeugt.

Der Hauptmagnet der 42 Quadratkilometer kleinen Insel ist ein neun Kilometer langer, sanft abfallender, goldener Sandstrand. Dieser Strand, mit der blauen Flagge gekennzeichnet, zählt seit Langem zu den attraktivsten Stränden Europas und konnte sich im Vorjahr den ersten Platz beim Wettbewerb „European Best Beach“ sichern. Der Praia do Porto Santo bietet mit seinem Karibik-Flair ein ideales Ambiente zum Baden, Relaxen und für diverse Wassersportaktivitäten.

Top All-inclusive-Resort in Europa

Das Pestana Porto Santo Beach Resort & Spa begrüßt seine Besucher am südlichen Ende der elf Kilometer langen Insel und begeistert mit luxuriösen Zimmern, die jeweils über einen eigenen Balkon verfügen. Die Unterkunft befindet sich nur eine Gehminute vom Praia do Porto Santo entfernt und verfügt über zwei ausgedehnte Pools, einen 30.000 Quadratmeter großen tropischen Garten sowie einen Wellnessbereich mit beheiztem Pool, Sauna, Dampfbad und Hamam. Kulinarisch verwöhnen das Resort drei Restaurants und drei Bars. 85 Prozent der Tripadvisor-Nutzer bewerteten das Hotel als "Ausgezeichnet" oder "Sehr gut".

Eine Besucherin, die ihre Flitterwochen in diesem Resort verbrachte, äußerte sich in ihrer Tripadvisor-Bewertung sehr positiv: „Unsere Vorstellungen wurden übertroffen, und wir werden diese unvergessliche Woche immer in Erinnerung behalten. Das Hotel ist sehr gepflegt und sauber, bietet eine große kulinarische Vielfalt, und obwohl das Personal leider nicht Deutsch spricht, sind sie sehr kompetent in Englisch und stets freundlich und aufmerksam. Der direkte Zugang zum Strand ist ideal; dieser und die ganze Insel Porto Santo sind einfach traumhaft. Wir würden jederzeit zurückkehren.“