Buchtipp der Woche: "Workshop Bier - Entdecken, Verkosten, Genießen" von Mark Dredge

Alles Wissenswerte über Bier in einem Buch: Biersorten aus aller Welt im Porträt: Lagerbier, Pale Ale, IPA, Weizen, Belgisches Bier und viele mehr

Informative Fakten rund ums Bier: von der Entstehung des Bieres über Zutaten und Geschmacksnoten bis hin zu aktuellen Trends

Praktische Tipps und Tricks wie die Wahl des passenden Glases und das richtige Einschenken für die perfekte Schaumkrone. Ideal als Geschenk: Der optimale Begleiter für (angehende) Bierkenner, die das beliebteste alkoholische Getränk der Deutschen in all seinen Facetten kennenlernen, schmecken und genießen möchten!