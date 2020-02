"WoodRocks": Nachhaltiger Wohnbau in wenigen Tagen

Die Bauzeit soll nur wenige Tage betragen: Rhomberg Bau und Schrenk bringen ein neues "nachhaltiges Wohnbauprodukt" auf den Markt.

„Wir wollen das Wohnen von Morgen zu einem leistbaren Erlebnis machen“, so Hubert Rhomberg über das neue Wohnbauprodukt "WoodRocks". So sollen mehrgeschossige Wohnanlagen in Holzbauweise errichtet werden - innerhalb kürzester Zeit. Auch sollen "deutliche" Kosten eingespart werden.