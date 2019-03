Women Riders World Relay: Mit Motorrädern und Frauenpower um die Welt

Sabina Eschmann aus Wolfurt ist Ländle-Botschafterin der Women Riders World Relay. Im Interview spricht sie über die Männerwelt des Motorradfahrens und erklärt den Ablauf der Motorrad-Staffel.

Alle Frauen eingeladen

Zur Women Riders World Relay kam Sabina Eschmann vor allem durch ihre Mitgliedschaft im amerikanischen Riding-Club “Chrome Angelz”, deren europäische Botschafterin sie ist. “Meine Aufgabe war es, für den 18. April die Fahrt nach Liechtenstein zu organiseren”, so Eschmann. Die restlichen österreichischen Frauen fahren in Wien los und treffen am 17. April in Vorarlberg ein. “Wir treffen uns alle um 9 Uhr am 18. April am Grenzübergang Ruggell-Nofels”, meint die Wolfurterin zum Ablauf. “Es sind alle Frauen eingeladen, die Motorrad fahren, mitzufahren. Das würde uns sehr freuen.” Für Liechtenstein wurde auch ein kleines Progrmam vorbereitet. Um 14 Uhr, wenn die Schweizerinnen in Liechtenstein ankommen, übergibt das Team rund um Eschmann den Staffelstab.