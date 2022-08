Wollte Vettel diese Vorarlberger Luxus-Alpe kaufen?

2012 sorgte der Verkauf und die Widmung für Schlagzeilen

Bürgermeister sieht die Situation für Alpbetrieb kritisch

"Schon damals war die Bewilligung ein Thema, das in der Gemeindevertretung kritisch hinterfragt wurde. Ich war immer ein Gegner der Umwidmung. Und auch jetzt kann man sich sicher sein, dass die rund 45 Hektar landwirtschaftlicher Grund für einen Bauern wohl kaum interessant sein werden. Vorwiegend handelt es sich nämlich um Biotope und Feuchtwiesen, also eher ein Hochmoor und kaum Weideflächen", informiert Martin Bereuter, der Bürgermeister von Sibratsgfäll, auf VOL.AT-Anfrage.

Hier eine Karte der Liegenschaft am Krähenberg in Sibratsgfäll.

Kaufpreis zwischen 7 und 14 Mio. Euro, Kaufinteresse von Formel-1-Superstar Sebastian Vettel?

Offenbar gäbe es einen Interessenten, der das Alpresort Krähenberg käuflich erwerben wolle. "Interessanterweise wusste der Mitbesitzer, also der Bauer aus Egg, nichts von dem Verkauf. Was auch das Eigentumsverhältnis in ein schiefes Licht rückt. Außerdem gab es schon früher Interessenten, u.a. war der ehemalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel im Spiel", so Bereuter weiter. Und zu diesem Zeitpunkt sei als Richtpreis eine Summe von rund 14 Millionen Euro veranschlagt worden. Der jetzige Kaufpreis sei inzwischen bei der Hälfte angelangt.