"Wollen uns den Aufstieg nicht mehr nehmen lassen

Vor dem VN.at Eliteliga Vorarlberg Top-Livespiel im Stadion Herrenried von Hohenems und Bregenz sprach Ems-Coach Peter Jakubec Klartext

Fünf von bislang vierzehn Spieltagen in der VN.at Eliteliga Vorarlberg liegt Aufstiegsaspirant VfB Hohenems an der zweiten Stelle. Vor dem großen VN.at Eliteliga Vorarlberg Livespiel (Samstag, 16 Uhr) zwischen den Hausherren aus der Grafenstadt und dem Vierten SW Bregenz sind die beiden Anwärter auf eine Teilnahme am Frühjahrs Meister Play-off in der Regionalliga West nur durch vier Zähler getrennt. „Wir haben uns vier Spiele vor dem Schluss eine gute Ausgangslage geschaffen und wollen diese nicht mehr hergeben. Mit einem vollen Erfolg wollen wir zudem unserem Ziel Platz zu erreichen einen großen Schritt näher kommen“, betont VfB Hohenems Trainer Peter Jakubec (52). Das Tospspiel Zweiter gegen Vierter könnte im Stadion Herrenried ein fußballerischer Leckerbissen werden, weil viele gute Einzelspieler in beiden Lagern auflaufen werden. So auch der Führende in der Torschützenliste VfB-Angreifer Jan Stefanon: Der erst 20-jährige brandgefährliche Topstürmer traf schon ein Dutzend Mal in Schwarze. Der Ex-Bregenzer Schlussmann Florian Eres (21) musste als zweitbester Keeper der Spielklasse erst 19 Gegentreffer einstecken und das ist für Hohenems ein zusätzlicher Pluspunkt. Für SW Bregenz wird der Auftritt in Hohenems die letzte Chance sich für Meister Play-off zu qualifizieren. Nur ein Sieg in Ems hilft dem Jubilar aus der Vorarlberger Landeshauptstadt dementsprechend weiter. „Hohenems hat die besseren Karten und ist Favorit. Meine Mannschaft steht mehr unter dem Druck des Siegenmüssens. Wir wollen aber siegen und die Chance wahren. Wir haben aus dem Hinspiel (1:3) noch einiges gutzumachen, diese Niederlage tut immer noch verdammt weh“, spricht SW Bregenz Coach Luggi Reiner (47) Klartext. Die Bodenseestädter sind aktuell in der Rückrunde vom Grunddurchgang mit zehn Punkten aus fünf Partien die beste Mannschaft. SW-Innenverteidiger Branko Ojdanic (29) ist gelbgesperrt. Trotz Schmerzen in den Adduktoren will Torjäger Thomas Ricardo Pineiro (25) auflaufen. Auch Verteidiger Matija Milosavljevic (18) ist vor dem Duell gegen seinen Exklub Hohenems rechtzeitig fit geworden.