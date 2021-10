"Wollen nicht an allen Hängen Photovoltaik haben"

Landtagspräsident Harald Präsident Sonderegger zu Landtagen und Sebastian Kurz.

Fällt die Amtsverschwiegenheit?

Reformbedarf bei Landtagen?

Gibt es seiner Meinung nach Reformbedarf bei den Landtagen? "Ich sehe eigentlich keinen dramatischen Reformbedarf. Ich glaube, es ist wichtig, dass das, was wir an Kompetenzen im Bereich der Gesetzgebung haben, auch tatsächlich gelebt und auch verteidigt wird." Dazu zählt auch die Kompetenz des Landes, wo im Hinblick auf die Klimaziele hierzulande Windräder oder Photovoltaikanlagen aufgestellt werden dürfen. In Vorarlberg läge diesbezüglich der Fokus auf bereits bestehenden Gebäuden und Flächen. "Wir wollen weiterhin Grünräume und nicht Felder mit Photovoltaik an allen Hängen haben. Das wäre über das Ziel hinausgeschossen."

Lärmschutz und Photovoltaik

Was die Frage von künftigen Photovoltaik-Parks in Vorarlberg betrifft, so hätten die LT-Präsidenten in Braz Erfahrungen ausgetauscht. Für Sonderegger steht fest: "Ich würde nicht in jedem Fall Photovoltaik an Berghängen ausschließen. Wenn es Situationen gibt, die bereits von einer Nutzung mit technischen Verbauungen wie Lärmschutzwänden in Bahn- und Straßenbereichen oder Lawinenschutzbauten berührt sind, könnte das eine oder andere möglich sein."