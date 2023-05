"Wollen den älteren Menschen so viel möglich bieten"

Ein umfangreiches Angebot steht den Mitgliedern von Vorarlberg 50 Plus Ortsgruppe Zwischenwasser zur Verfügung.

ZWISCHENWASSER. Die Vorarlberg 50 Plus Ortsgruppe Zwischenwasser, ehemals Seniorenbund Zwischenwasser bietet den knapp zweihundert Mitgliedern aus den Orten Muntlix, Batschuns und Dafins plus erweiterte Mitglieder aus Laterns oder Übersaxen das ganze Jahr über verschiedenste Aktivitäten und Angebote an. Vor fünf Jahren hat Werner Schnetzer das Amt als Obmann von Langzeit-„Boss“ Horst Rothmund übernommen. „Wir wollen einfach den vielen Senioren und älteren Menschen in Zwischenwasser kontinuierlich etwas bieten. Das Zusammenkommen und Treffen in einer Gemeinschaft ist der Sinn und Zweck. Unsere Aktivitäten werden gut genutzt“, sagt Vorarlberg 50 Plus Ortsgruppe Zwischenwasser Obmann Werner Schnetzer. Mehr als zwanzig Veranstaltungen in verschiedenster Form stehen in den zwölf Monaten den Mitgliedern zur Verfügung. Jeden ersten Mittwoch im Monat gibt es eine geführte Wanderung unter der Führung von Ex-Obmann Horst Rothmund. Der Treffpunkt ist um 13.30 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Gemeindeamt Muntlix. Vor kurzem haben die Mitglieder vom Angebot der Betriebsbesichtigung im Areal von Welte Bau in Rankweil-Brederis regen Gebrauch gemacht und kamen voll auf ihre Kosten. Mehrere Tagesausflüge oder eine Besichtigung bei der Firma Rosen Waibel in Mäder sowie eine Führung im Vermuntwerk im Montafon stehen heuer noch auf dem abwechslungsreichen Programm. Neu ins Leben gerufen wird in diesem Jahr das Oktoberfest und die Adventfeier mit einer ganz speziellen Atmosphäre. Die Ortsgruppe Zwischenwasser geht aber auch neue Wege und setzt neue Ideen um. So wurde der zum zweiten Mal abgehaltene Osterbrunch im Pfarrsaal von allen Beteiligten sehr gut angenommen und fand großen Anklang. Der traditionelle Verein für die Senioren kann optimistisch in die Zukunft blicken und die Events erfreuen sich größter Beliebtheit.VN-TK