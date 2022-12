"Wollen das Angebot halten aber es braucht neue Lehrer"

38 Lehrer unterrichten an der Musikschule Rankweil 1600 Schüler. In den nächsten Jahren wird das aufgrund vom Lehrermangel ein großes Problem. „Haben momentan noch das Glück, dass ein sehr umfangreicher und geregelter Betrieb auf allen Linien möglich ist. In den nächsten Jahren wird aus Lehrermangel dieses Unternehmen nicht mehr in dieser Form aufrecht zu erhalten sein. Es wird dann bald eine Warteliste zu den meisten Angeboten von Kindern kommen“, sagt Musikschule Rankweil-Vorderland Leiter Ingold Breuss zur Situation. Der Lehrermangel ist und wird dann in naher Zukunft ein großes Problem darstellen. „Wir brauchen unbedingt schon jetzt neue Pädagogen“. Im laufenden Schuljahr erhalten an der Musikschule Rankweil-Vorderland 1.600 Schüler (vierhundert mehr als im Vorjahr) von 38 Pädagogen in dreißig verschiedenen Instrumenten und im Chor-Gesang und Ensembles eine hochqualifizierte Ausbildung. Mehr als zwei Drittel aller Auszubildenden lernen davon ein Instrument. Großgeschrieben wird von den Kindern und Jugendlichen die Ausbildung von Gitarre, Klavier und Blockflöte. Immerhin lernt in Vorarlberg jedes dritte Kind ein Instrument, das ist eine imponierende Statistik.

Für MS Rankweil-Vorderland Leiter Ingold Breuss ist so ein großes Spektrum an Angeboten auch nur durch die tolle politische Unterstützung umsetzbar. Das Budget wird zu je einem Drittel von den Beiträgen der Eltern, dem Land Vorarlberg, der Marktgemeinde Rankweil und den schulerhaltenden Gemeinden im Vorderland finanziert. Das Werben nach neuen jungen Kids hat sich bezahlt gemacht. Nach der Instrumenten-Vorstellung mit tausend Volksschülern aus dem Raum Vorderland im Vinomnasaal vor wenigen Monaten konnten fast dreißig neue Schüler gewonnen werden. Diese Neueinsteiger aus den Volksschulen haben sich für eine musikalische Ausbildung in einem Kinderchor entschieden. Unter der Führung von Christine Breuss wird in den nächsten Jahren eine sehr wichtige Aufbauarbeit für eine spätere erfolgreiche Karriere nun gestartet. „Das braucht viel Zeit und Geduld um in Zukunft wieder Qualität herzustellen“, so Ingold Breuss.