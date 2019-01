"Wollen das alle Teams von der Westliga bis zur Landesliga teilnehmen"

Im VOL.AT-Interview nimmt FC Wolfurt-Obmann Stefan Muxel zu der Situation im Hallenmasters Stellung.

WOLFURT. Das Hallenmasters 2018/2019 in Wolfurt geht in die Endphase. Damit wird es auch für Turnierchef Stefan Muxel wieder ruhiger. Der Obmann vom Vorarlbergliga-Herbstmeister stand VOL.AT Rede und Antwort.

STEFAN MUXEL : Klar. Dass die Zuschauer so zahlreich in die Halle strömen, bestätigt unseren eingeschlagenen Weg. Der alte Modus mit 90 Mannschaften hat sich ebenfalls gut bewährt und wird in den kommenden Jahren sicher fortgesetzt.

STEFAN MUXEL: Wir haben prinzipiell nichts gegen das Wetten von Spielen bei Turnieren und bei uns in der Halle. Das Wetten gehört normalerweise im Fußballsport dazu, aber es ist in den letzten Jahren in der Hofsteighalle vieles in eine falsche Richtung gelaufen. Die Gesellschaft hat sich stark verändert. Das Wettverbot bleibt auch 2019 aufrecht. Wir wollen einen sauberen Amateurfußball.