"Wollen alle wieder normal leben": Elternvertreter zu FFP2-Masken im Unterricht

Ab den Semesterferien gelten neuen Regeln: Oberstufen-Schüler müssen auch im Unterricht die FFP2-Maske tragen. So denkt Elternvertreter Tagger.

Am Dienstag kündigte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) die neuen Regeln für Schulen an. Diese sollen ab den Semesterferien gelten.

Matura mit FFP2-Maske bedenklich

Das Maskentragen sei klar geregelt. Er habe aber bereits mitbekommen, dass hier durchaus Unsicherheit erzeugt werde, so Tagger gegenüber VOL.AT. Vor allem die lange Tragedauer sei hier ein Knackpunkt. Wenn es Maskenpausen gebe, müsse dies klar schulintern geregelt sein. "Wenn ich jetzt aber daran denke, dass die Maturanten fünf Stunden eine FFP2-Maske während einer Matura tragen müssen, dann ist das schon etwas, das besprochen gehört und das auch kommunziert gehört, wie das wirklich stattfinden soll", verdeutlicht der Elternvertreter. Hier könnte man auch überlegen, ob man durch Testungen und Abstand bei der Matura und anderen wichtigen langen Prüfungen auf die Maskenpflicht verzichten könnte. "Man muss sich am Schulstandort orientieren", so Tagger zur Maskenpflicht. "Man muss sich auch an den Platzmöglichkeiten in der Schule orientieren." Außerdem sei auch die Infektionszahl an der Schule wichtig. Wenn Kinder regelmäßig getestet seien, könne man das Risiko minimieren.