Wolfurttrophy wie sie zuvor noch nie war

In der Hofsteiggemeinde wird die kommende Ausgabe etwas ganz Besonderes

Bald ist es soweit! Vom 07. bis 09. August kämpfen die besten Teams Österreichs in Wolfurt um Gold, Silber und Bronze. Doch in diesem Jahr ist alles ein bisschen anders und trotzdem auch vieles wie immer! Die Marktgemeinde Wolfurt hat die Corona-Zeit genutzt und die Beacharena an der Ach ausgebaut und glänzt nun mit zwei Side-Courts direkt unter dem Center-Court. So können nun alle Spiele direkt an der Beacharena an der Ach ausgetragen werden! Wie jedes Jahr wird auch die Bagger-Partie (FR, 7.8. Zwei gegen Zwei und Sa, 8.8. Quattro-Mixed) und das Wann&Wo Kindercamp (DO, 6.8.) direkt an der Beacharena an der Ach stattfinden!