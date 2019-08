Wolfurttrophy bereit für das 30. Jubiläum

Vor 30 Jahren begann der VC Wolfurt mit seinem Turnier, heute ist es eines der größten in Österreich. Wir waren am Donnerstag noch auf der Beacharena an der Ach.

Vor 30 Jahren organisierte der VC Wolfurt das erste Beachvolleyballturnier Vorarlbergs, damals noch als Hobbyturnier. Heute ist es eines der größten Beachvolleyballturniere Österreichs.

Am Donnerstag spielte traditionell die Jugend die Beacharena an der Ach in Wolfurt ein. Ab Freitagvormittag startet die Wolfurttrophy ins Jubiläumsjahr, auch heuer wieder mit Kinderfest, Sommerlounge und Baggerparty.