Zwischenbrugger hält Elfer, Rankweil vs Wolfurt endet 1:1

Mit dem Spiel von FC RW Rankweil und FC Wolfurt wurde der Spieltag in der Eliteliga abgeschlossen.

Der Liveticker vom Spiel FC RW Rankweil vs FC Wolfurt

Um die Aufstiegschance in die Regionalliga West weiter zu wahren, benötigt FC Wolfurt im so schweren Auswärtsspiel am Sonntag 16 Uhr auf der Rankweiler Gastra den schon vierten Erfolg auf fremden Platz. Allerdings hat die Elf von Trainer Joachim Baur (42) aus den letzten drei Meisterschaftsspielen nur ein Remis geholt. „Es wird verdammt schwer gegen einen guten Gegner, aber wir wollen unbedingt die drei Zähler einfahren um die Aufstiegschance am Leben zu halten“, sagt Wolfurt Übungsleiter Joachim Baur. Wolfurt hat als Tabellendritter gerademal zwei Punkte mehr auf dem Konto als Rankweil. Beide Mannschaften gehören zu den stärksten Defensivabteilungen in der Eliteliga. Die Hofsteig-Truppe kassierte nur achtzehn Gegentreffer in dreizehn Partien. Rankweil musste nur 22 Mal den Ball aus dem eigenen Kasten nehmen und bestritt erst ein Dutzend an Partien. Die Ausfälle der Rot-Weißen sind aber vor dem Heimspiel gegen Wolfurt schwerwiegend. Liechtenstein Nationalspieler Andreas Malin (27) spielt für sein Land, Deniz Erkan (32), Lukas Widemschek (21), Thomas Beiter (21), Lukas Lampert (19), Frederik Koch (27) und Manuel Pose (27) fehlen den Ranklern. Dafür dürfte Eigenbau Marko Galovic (21) an Stelle von Andreas Malin erstmals von Beginn an auflaufen. Bisher hatte Galovic in dieser Saison nur zwei Kurzeinsätze mit je einer Minute. „Wir müssen die Standards vermeiden und der Schlüssel zum Erfolg liegt in einer guten Defensive“, meint Rankweil Trainer Stipo Palinic (60). Rankweils Vierfachtorschütze Matthias Flatz (24) will zwei Tage vor seinem 25. Geburtstag doppelt jubeln.