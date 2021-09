Wolfurt und Admira Dornbirn spielen um Platz eins

Im Topspiel in der VN.at Eliteliga stehen sich die punktgleichen Erstplatzierten am Samstag gegenüber. VOL.AT tickert live.

Der Liveticker vom Spiel FC Wolfurt vs Admira Dornbirn

Zum Rückrundenstart in der VN.at Eliteliga kommt es zum Showdown von Wolfurt und Admira Dornbirn. Die VN.at Eliteliga Vorarlberg schreibt in seinem dritten Jahr seine eigenen Geschichten. Niemand hatte FC Wolfurt und Aufsteiger Admira Dornbirn auf der Rechnung. Zum Rückrundenstart kommt es zum mit Spannung erwarteten Topspiel der derzeit beiden stärksten Mannschaften in der dritthöchsten Leistungsstufe in Österreich. Nur ein Tor weniger bekommen macht den Unterschied der punktgleichen Teams von Wolfurt und Admira Dornbirn aus. Die Hofsteig-Truppe mit Goalie Laurin Godula (26) hat erst dreizehn Gegentore in zehn Meisterschaftsspielen in Kauf nehmen müssen. Das Hinspiel endete mit einer brüderlichen 1:1-Punkteteilung. Wolfurt liegt nun schon fünf Spieltage an der Tabellenspitze, Admira Dornbirn war zwei Runden auf dem ersten Rang. Im Spitzenduell geht es um die Spitzenposition. Der Sieger darf sich weiter sehr große Hoffnungen auf das Erreichen eines Aufstiegsplatzes für die Regionalliga West im Frühjahr machen. In beiden Lagern setzen die Trainer auf das bärenstarke Traumsturmduo Idiano Lima Rosa dos Santos (25), Aleksandar Umjenovic (30) bzw. Philipp Stoss (25) und Kristijan Dulabic (23). Der älteste Kicker in der Eliteliga Vorarlberg, Aleksandar Djordjevic (40) musste nach dem Abschlusstraining mit zwei Stichen an der Unterlippe genäht werden. „Ich will noch lange spielen. Es macht mir einfach Spaß, obwohl das Knie links und rechts stark beschädigt ist. Das wäre ein Traum mit Wolfurt im Frühjahr gegen die besten Tiroler und Salzburger Klubs zu spielen“, sagt Aleksandar Djordjevic. In seiner neuen Position in der rechten Abwehrreihe fühlt sich der Defensivkünstler pudelwohl und verleiht der Viererkette noch mehr Stabilität. Admira Dornbirn ist aber mit vier Siegen und nur einer Niederlag das bislang stärkste Team auf fremden Platz. „Wir haben nichts zum Verlieren und wollen ein gutes Spiel abliefern“, sagt Admira Dornbirn Langzeitcoach Herwig Klocker (55).