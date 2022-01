Wolfurt gewann Topspiel und bleibt an der Spitze

Die Hofsteigmannschaft behielt im Schlager gegen Bisamberg knapp die Oberhand.

Das Spiel der momentan besten Teams der Liga hielt was es Versprach: Wolfurt gewinnt den Showdown gegen Bisamberg!



Raiffeisen VC Wolfurt – UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn 3:2 (25:21; 27:29; 25:23; 26:28; 15:13)

Spieldauer: 128min

Scorer: Schaugg 24, Jalowietzki 23, Winder 16, Reiter 13, Schlittenhardt+Defranceschi je 2, Kritzinger 1



Kein Abtasten von Beginn weg. Beide Teams gingen „all Inn.“ Es trafen zwei gleichwertige Mannschaften aufeinander, die sich auf eine gute Serviceannahme verlassen konnten. Auch in der Defensive konnten die beiden Kontrahenten glänzen und so prägten lange Ballwechsel das Spiel. Wolfurt war eine Nuance konstanter und konnte sich dadurch einen kleinen Vorteil erspielen, welches schließlich für den Satzsieg reichte.

Die sehr enge Partie ging im zweiten Satz genau in der gleichen Tonart weiter. Die Gäste erspielten sich mit Fortdauer eine kleine Führung (12:15), die aber die Hofsteiger bald wieder kontern konnten (20:20). Danach war es ein Paarlaufen zweier Teams die nicht nachlassen wollten. Die Weinviertler zeigten sich als das etwas konstantere Team und stellt verdient 1:1 Gleichstand in Sätzen.



Im dritten Durchgang konnten die „Wölfe“ zunächst nicht mehr mithalten (7:12). Bisamberg brillierte in der Defensive, behielt harte Angriffsbälle der Gastgeber mit starken Reflexen im Spiel und konnte somit immer wieder kontern. Die Vorarlberger zeigten sich sichtlich beeindruckt. Doch plötzlich ging ein Ruck durch die Vonach-Truppe und es wurde wieder dominanter gespielt. Vor allem das Angriffsspiel wurde nun wieder mit viel mehr Emotion gespielt und dadurch ergaben sich Vorteile. Angeführt von einen überragend spielenden Kapitän Flo Winder konnte dieser heiße Satz entschieden werden.



Für Luft holen war nun keine Zeit mehr. Beide Mannschaften spielten an ihrem absolutem Limit. Viele Emotionen waren im Spiel. Das Spiel wurde jedoch von beiden Seiten immer fair geführt. Bisamberg wehrte sich gegen die anbahnende Niederlage, die Wölfe verbissen sich richtig in das Spiel. Da beide Mannschaften in der Defensive richtig gut arbeiteten, bekamen die Zuschauer in der gut besetzten Hofsteighalle ein dramatisches Spiel mit langen Ballwechseln zu sehen. Gegen Ende das Satzes lagen die Gastgeber plötzlich 20:23 zurück. Doch mit unbändigem Kampfgeist holten sie nochmals auf und der Satz ging in die Verlängerung. Die Weinviertler gewannen den Satz knapp und stellten auf 2:2 in Sätzen.



Nun knisterte es in der Hofsteighalle. Die Gäste wehrten sich gegen die erste Saisonniederlage, die Vorarlberger wollten ihre weiße Heimweste bewahren. In der ersten Hälfte schien es, dass den Gastgebern etwas die Puste ausging, den sie lagen immer ein bis zwei Punkte zurück. Bei 6:8 wurde ein letztes Mal die Seiten gewechselt und das war gleichzeitig der Weckruf für Wolfurt. Der Block stand nun wie eine Wand und die Bisamberger zeigten Nerven und begingen einige ihrer wenigen Eigenfehler. Letztlich siegte Wolfurt mit 15:13. Wie spannend dieser letzte Satz war zeigt die Ballfolge aus heimischer Sicht: 6:8, 10:8, 12:10; 12:12; 12:13, 15:13



Wie herausfordernd das Spiel körperlich und emotional war, dokumentieren folgende Aussagen. Richard Schaugg: „Ich spiele nun schon so lange in Wolfurt. Das war aus meiner Sicht das Beste, aber von den Emotionen her auch das härteste Spiel, dass ich im Dress von Wolfurt geführt habe.“ O-Ton Jalowietzki: „ In meiner Zeit in der 1. Deutschen Bundesliga habe ich selten solche Emotionen gespürt. Danke dass ich Teil dieser Mannschaft sein darf!“ Theo Reiter: „ Ich bin total fertig. So ein knappes Spiel zu gewinnen ist das schönste was es gibt!“