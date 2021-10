Wolfurt gegen Rotenberg, Austria Amateure vs Admira

Die Wälder brennen gegen das Hofsteigteam auf Revanche, Austria Lustenau Amateure wollen gegen eine Dornbirner Elf gewinnen.

Der Liveticker vom Spiel FC Wolfurt vs FC Rotenberg

Der Tabellendritte Wolfurt hat die letzten beiden Meisterschaftsspiele jeweils mit zwei Trefferen Differenz verloren, Rotenberg hat aus den letzten drei Partien sieben Punkte geholt. Ganz unterschiedliche Voraussetzungen vor dem sonntägigen Spitzenspiel in der VN.at Eliteliga auf dem Sportplatz an der Ach. Für das Hofsteigteam um Coach Joachim Baur (42) ist der fünfte Heimsieg fast schon Pflicht um weiter im Aufstiegsrennen dabei zu bleiben. Drei Zähler fehlen Simon Mentin und Co. derzeit auf eine Berechtigung für die Teilnahme an der Regionalliga West im Frühjahr. Es wird ein Treffen von ganz starken Torjäger. Wolfurt setzt auf das Sturmduo Idiano Lima Rosa dos Santos (8 Tore) und Aleksandar Umjenovic (6 ) bzw. die Wälder vertrauen auf das Trio Kevin Bentele (7 Tore), Elvis Alibabic (5) und Eduard Torrez Espinoza (3). Die beiden „Sechser“ von Wolfurt Felix Moosmann (20) und Timothy Rist (25) fallen aus. Rotenberg muss für einen längeren Zeitraum ohne den verletzten Spielmacher Paulo Victor (25) auskommen. „Wir sind für die positive Momentaufnahme dankbar. In erster Linie brennen meine Mannen auf die Revanche vom Hinspiel“, so Rotenberg Trainer Jürgen Maccani (40). Das Hinspiel verloren Patrick Maldoner und Co. unglücklich mit 1:2.