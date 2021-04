Wolfurt: Feuerwehr rettete Kalb aus Jauchegrube

Am frühen Sonntagmorgen wurde die Feuerwehr zu einem eher ungewöhnlichen Rettungseinsatz gerufen.

Die Feuerwehren Wolfurt und Vorkloster wurden am Sonntag in den frühen Morgenstunden zu einem tierischen Rettungseinsatz gerufen. Das Kalb "Felix" stürzte rund drei Meter tief in eine Jauchegrube und musste von den Einsatzkräften geborgen werden.